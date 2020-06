Klub přátel Pavla Nováka byl založen ve Frýdku-Místku před 50 lety

Letos je tomu 50 let, co jsem inicioval ve Frýdku-Místku “Klub přátel Pavla Nováka“, který měl během dvou let 170 členů.

Foto: Petra Poláková-Uvírová