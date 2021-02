I přes 5. stupeň PES je o služby knihovny zájem. Nic na tom nemění ani opětovné vyhlášení nouzového stavu. „Otevřít knihovnu, i když jen bezkontaktně, nebylo vůbec nic jednoduchého. Bylo v tom hodně úsilí, plánování a nutná úprava interiéru, abychom zajistili maximální bezpečí pro čtenáře i zaměstnance. Nakonec jsme vytvořili tzv. knihoboxy, kam připravujeme objednané knihy, časopisy, noviny nebo deskové hry. Čtenáři pak jen přijdou a vyzvednou si, co mají připraveno.

Boxy a celý prostor v pravidelných intervalech pečlivě uklízíme a dezinfikujeme,“ říká ředitelka Knihovny Třinec, Martina Wolna. Přestože na území České republiky panují přísná opatření, v Třinci knihovna funguje. Statistiky jsou sice poloviční oproti loňskému lednu, ale i to považují knihovníci a knihovnice za úspěch a mají z čísel radost. „Samozřejmě to není ideální stav, ale v určitých ohledech vnímáme dokonce nárůst zájmu. Všímáme si například, že čtenáři mnohem více využívají on-line čtenářské konto, naučili se využívat bibliobox a máme mnohem více prodloužených výpůjček nebo vypůjčených e-knih. To je skvělé, protože vzhledem k situaci zároveň čtenáře nabádáme, aby do knihovny nechodili, když to není nutné,“ přibližuje Martin Čadra, vedoucí knihovnických a informačních služeb pro dospělé.

Na nedostatek práce si však knihovníci stěžovat nemohou, v některých ohledech mají totiž práce více než předtím. Týká se to například akcí pro veřejnost, které se přesunuly do on-line prostoru a zajistit je technicky bývá komplikované. Třinečtí knihovníci se však nevzdávají a hledají způsoby, jak být široké veřejnosti k dispozici. Díky tomu neztrácí kontakt s dětmi, rodinami, dospělými čtenáři nebo seniory. Během ledna uspořádala Knihovna Třinec on-line setkání klubu MRKni (Máme Rádi Knížky) a únorové středy patří on-line besedám nebo diskuzím. Například tuto středu 17. února od 16 hodin se mohou fanoušci knihovny těšit na virtuální povídání o otužování a knize Zachariáš a studená voda, kterou napsal Daniel Rušar. Knihovníci nezapomínají ani na seniory, kterým pomáhají s registrací na očkování nebo výběrem termínů na PCR testy.

Jan Delong