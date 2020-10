Nouzový stav opět výrazně zasáhl do programů kulturních a vzdělávacích organizací. Knihovna Třinec ale pořádání akcí nevzdala a ty tradiční převlékla do nového kabátu. V pátek 9. října díky tomu proběhne Noc s Andersenem, která se z knihovny přesune do obýváků, pokojíků nebo ložnic malých čtenářů. Pro ně připravila třinecká knihovna knižní balíčky i program on-line.

Noc s Andersenem doma | Foto: Jan Delong

„Jestli je naše knihovna v něčem opravdu výjimečná, tak v tom, že umíme kreativně překračovat překážky, které se nám postaví do cesty. Tušili jsme, že Noc s Andersenem nebude moct proběhnout v tradiční variantě, kdy děti přespávají v knihovně a samozřejmě nás to mrzelo. Tak jsme si řekli, že když děti nemůžou do knihovny, tak knihovna přijde za dětmi a Noc s Andersenem proběhne doma u všech, kteří se rozhodnou zapojit. My jim připravíme program, který bude plný čtení a aktivit,“ říká Jan Delong z Knihovny Třinec. Noc s Andersenem proběhne tento pátek 9. října. Zúčastnit se může v podstatě kdokoliv, kdo se zaregistruje přes událost na webových stránkách knihovny.