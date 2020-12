V Třinci na Borku podporují děti ve zvládání distanční výuky.

Letošní rok byl jiný. Komunitní centrum na Borku muselo být po velkou část roku zavřené, ale ani to nás nezastavilo a naši komunitní pracovníci pomáhali tam, kde to bylo potřeba. Zaměřili jsme se zejména na podporu dětí ve zvládání výuky na dálku v době uzavření škol - sehnali jsme s pomocí dárců notebooky pro distanční výuku, zajistili internetové připojení, věnovali jsme se doučování dětí, tiskli jsme jim materiály do školy.