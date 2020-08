Uzavření komunitního centra však neznamenalo, že by pracovníci rezignovali na komunitní práci. Právě naopak, zrovna v této době bylo nutné najít cesty, jak v komunitní práci v lokalitě pokračovat a podporovat místní obyvatele na jejich cestě k řešení problémů a výzev, které se v souvislosti s pandemií objevily. Uzavřením základních škol totiž vyvstal problém se zvládáním "výuky na dálku", protože systém (celorepublikově) zapomněl na ty děti, které jsou tzv. "offline" a nemjí pro takovou "výuku na dálku" vhodné zázemí, nevlastní počítač či nemají připojení k internetu.

Takovým dětem se komunitní pracovníci již v průběhu března intenzivně věnovali po telefonu a řešili s nimi domácí výuku a problémy s ní spojené, byli také v kontaktu s jejich rodinami i se školou a snažili se najít cesty, jak zvládnout domácí vzdělávání v podmínkách, které pro to nejsou vybavené. Postupně došlo k tomu, že komunitní pracovníci za přísných hygienických podmínek začali s domácí výukou pomáhat přímo v lokalitě - před uzavřením škol se doučování dětí věnovali v rozsahu 12 hodin měsíčně, v období pandemie v průměru 70 hodin měsíčně.

Díky výzvě na sociálních sítích dokonce získali notebooky, které poté předali do rodin, které neměly pro plnění domácí výuky vhodné podmínky a potřebné vybavení. Do doby, než byl obnoven běžný provoz komunitního centra, strávili komunitní pracovníci více než 230 hodin v přímém kontaktu s lidmi z lokality a podporovali je a reagovali na jejich potřeby. Samotní obyvatelé lokality Borek také nebyli k problémům způsobeným pandemií lhostejní. Místní ženy začaly svépomocí ihned po vyhlášení nouzového stavu šít roušky. 12 žen se pravidelně scházelo v nově vybudované šicí dílně a ve svém volném čase našilo více než 3000 ks roušek, které putovaly do místních zdravotnických zařízení či sociálních služeb.

Nyní již Komunitní centrum funguje v běžném letním provozu. Společně s místními lidmi komunitní pracovníci připravují Sousedskou snídani, organizují výlety či již tradiční čtyřdenní pobyt s rodinami. Právě v takové krizové době, jakou bylo období nouzového stavu, se ukázal smysl a potřebnost komunitní práce. Komunitní pracovníci dokázali rychle zareagovat na nové potřeby lidí z lokality a pomohli tam, kde systém nestačil - se zajištěním vzdělávání dětí v době uzavření základních škol a se zajištěním vhodných podmínek pro vzdělávání, a rovněž se zajištěním vhodných podmínek a materiálu pro aktivní ženy z lokality, které šily roušky do těch zdravotnických a sociálních zařízení, kde byly potřeba.

Komunitní práce má smysl.

Zuzana Bocková