Zůstávejte co nejvíce doma, kdo nemusí, ať bez vážného důvodu nevychází, vyzývají představitelé státu veřejnost. Naopak řada povolání má v těchto dnech mnohem více práce. Lékaři, zdravotníci, policisté, hasiči, vedení samospráv, pracovníci sociálních ale také prodavači, řidiči prostředků veřejné dopravy a mnozí další. Ti všichni pracují s nasazením, často s únavou a vypětím, aby se současnou situaci podařilo zvládnout co nejlépe.

VAŠE VZKAZY A PODĚKOVÁNÍ:

Natálie Pokorná, Havířov:

Simona Sztulová, Třinec

Dobrý den, chtěla bych velmi poděkovat všem lékařům, sestřičkám a ošetřovatelkám psychiatrické kliniky CNS CENTRUM TŘINEC, za to, že nepodléhají strachu a panice a svědomitě, ochotně a s úsměvem na tváři, se starají o všechny naše hospitalizované psychiatrické pacienty, kteří k nám jsou v současné - psychicky náročné chvíli, neustále přiváženi. Přesto, že vybavení ochrannými pomůckami je tristní, snaží se ze všech sil. Děkujeme také hokejovému klubu HC Oceláři Třinec, dále pak Adamu Szkucikovi a jeho ženě a manželům Szewczykovým, za šití ochranných roušek pro náš personál a pro naše pacienty.

Děkuji Simona Sztulová, ředitelka CNS CENTRUM TŘINEC s.r.o.

Ondřej a Lenka, Ostrava:

Lucie Figallová, Ostrava

Já, občanka České Republiky bych za celou svou rodinu, chtěla poděkovat všem co se podílejí na zachráně zdraví, které je nejdůležitější!!!!

Děkuji zdravotnímu personálu, veškerému, (jen prosím vydržte),jste nejlepší z nejlepších, bez Vás bysme to nedali…

DĚKUJI, policistům, hasičům, celníkům, vojákům… (omlouvám se, jestli jsem na někoho zapomněla) , děkuji, za to že nasazujete své životy, abyste ochránili ty naše. DÍKY

Děkuji občanům této země, že si nejsou lhostejní a respektují zdraví druhých.. aneb, JÁ NOSÍM ROUŠKU PRO TEBE, TY ZASE PRO MĚ… Děkuji, jen tak dál..

A pak.. Děkuji, ale to sakra moooc děkuji, všem co se uchopili špendlíků, jehel, nití,(na vlastní náklady nakoupili v galanterce)… těmto moc děkuji, že pomohli tomu, aby nás mohli chranit a léčit ti, které jsem jmenovala první.. Lidi, ti, co šijete roušky, DĚKUJI!!!! Bez Vás bysme byli v pr.....

A teď už asi jenom..,,Vládo, dík, že se snažíš.,,

Michaela Janíková, Ostrava

Dobrý den. Chtěla bych poděkovat všem lékařům, sestřičkám, hasičům, policistům, prodavačkám, vojákům, záchranářům, řidičům DPO a všem, kteří nějakým způsobem pomáhají a zachraňují. Děkuji vážím si Vás i vaše práce. Dávejte na sebe i Vy pozor. Jste pro nás důležití! Janíková Michaela

Kamila Friessová, Havířov

Dobrý den.Chtěla bych veřejně poděkovat svým kolegyním z práce jak jsou v této těžké chvíli úžasné a zatím ještě plné energie… Jsme restaurace Radnice Havířov a jelikož vaříme i pro naše seniory v sociálních službách pro zaměstnance úřadu města Havířov a také děláme rozvoz jídel. Myslím, že i nám patří to krásné a tak vzácné slovíčko DĚKUJEME!… Jsme tým!… Děkuji předem za zveřejnění, přikládám i foto, bohužel nejsme všichni. S pozdravem Friessová Kamila

Jakub Moravčík, Ostrava-Poruba

Mé hluboké poděkování patří samozřejmě všem, kdo jsou v první linii, ale jelikož mám rád MHD, tak bych speciálně rád poděkoval všem řidičům MHD a to písní. Sice natočenou už loni v lednu, ale stále aktuální. Takže, Děkuji vám, trambusáci!

František Horvát, Ostrava:



Velké díky patří Terezii, Romaně, Janě, Lucii, Viktorii, Báře, Martinovi, Pavlovi, Andrejovi, lidem z týmu Jeden svět Ostrava a Centra PANT a dalším, kteří spravují web Rouskajecool.cz, a rozhodli se dostat do Ostravy roušku opravdu pro všechny. Tým držící se hesla „neumím šít, ale umím organizovat“ vytvořil pro naše město skvělou platformu na distribuci roušek. Jestli ještě svou roušku nemáte, podívejte se na jejich web. A jestli už ji máte, ať už od nich nebo svou, poděkujte jim také. Mohli se válet doma a koukat na pohádky a místo toho 24/7 jezdí, volají, domlouvají a mají s námi ostatními svatou trpělivost. DĚKUJI! eF., hrdý bývalý člen téhle party.

Petr Baje, Ostrava

Děkuji sestřičkami ve fakultní nemocnici Ostrava konkrétně opripA jste andělé.

Filip Horák, Ostrava:



Velmi bych chtěl poděkovat za naše sestřičky ze Sanatoria Jih pizzerii Colloseum z Masarykova náměstí v Ostravě za dodání večeře pro náš obětavý personál. Přestože provozovatelé restaurací jsou nynějšími opatřeními velmi postiženi, rozhodli se v Colloseu, že zdravotníčům, hasicum a policistům budou dodávat jídlo zdarma. Za to jim patří dík a uznání.

Andrea Kozlová, Ostrava

Ráda bych poděkovala všem lidem v první linii… kromě obrovského nasazení lékařů, sestřiček, sanitářů, ošetřovatelů, lékárníků, paní prodavaček, uklízeček, pošťáků, policistů, hasičů, řidičů (a dalším a dalším)… také VŠEM Ostravakům, kteří myslí na ostatní a zodpovědně nosí roušky, zbytečně nechodí po venku (jak se u nás říká) a nabízejí svou pomoc v rodině, mezi přáteli i cizím lidem. Jsem pyšná na to, jak se umíme semknout a myslet na ostatní, když je krize. Všimla jsem si v posledních dnech, že i v obchodech jsou k sobě lidé tak nějak víc ohleduplnější. A to je dobře, protože jsme všeci na jedné lodi. Držte se!

Kamil Baron, Hošťálkovy:



Dobrý den, chci velmi poděkovat provozovně Malé Cafe z Krnova,nejen že vaří skvělou kávu, pro složky IZS zdarma v této době, ale také rozvážejí jídlo,ale ve svém volnu paní majitelka Šárka Bolatzká se svými zaměstnanci ve svém volnu šijí zdarma roušky za to jim patří můj velký obdiv.

Děkuji s pozdravem Kamil Baron

Filip Horák, Ostrava Jih

Chtěl bych velmi poděkovat sestřičkám a ošetřovatelkám Sanatoria Jih za jejich obětavost a ochotu při ošetřování našich pacientů. V naší LDN nyní leží 135 převážně velmi starých pacientů, kteří jsou nejvíce koronavirem ohroženi. Abychom snížili možnost nákazy, rozhodly se sestřičky, že se rozdělí na dvě skupiny po dvaceti a budou se střídat ve 12-ti hodinových směnách aniž by opustily budovu. Jedna skupina bude ve službě od pondělí do čtvrtku a druhá od čtvrtku do neděle a takto se budou střídat, dokud to bude nutné. Eliminujeme tím riziko nákazy při jejich cestách do a z práce a při pobytu mimo nemocnici. Velmi si této jejich aktivity vážím a věřím, že společně tuto nelehkou situaci zvládneme.

Děkuji Filip Horák, jednatel Sanatoria Jih

Lenka T., Poruba

Dobrý den, chtěla jsem poděkovat za podporu, kterou na webu věnujete výzvám Noste roušku. Je opravdu nutné, aby se lidé přestali stydět a nosili roušky. Je úplně jedno, že nejsou k mání - ZATÍM! Spousta institucí i šikovných žen doma se již totiž zapojilo do šití a domácí výroby. Každý čin, každý rouška se počítá a může právě ona zachránit život :-) Děkuji, že přispíváte k ochraně lidí i vy, jako média!

Jiřina Konečná, Frýdek-Místek:

Dobrý den, chtěla bych vás požádat o zveřejnění poděkování panu Františkovi, který přinesl na náš magistrát (ve Frýdku-Místku - pozn. redakce) respirátory co už prý nepotřebuje. Ony by se mu totiž určitě nezkazily. Ale on pochopil, jak moc je situace vážná, narozdíl od těch lidí, kteří si odjeli lyžovat do Alp, protože si mysleli, že jim se nic stát nemůže. Frýdek-Místek je na to teď nejhůře z celého kraje a já jsem ráda, že se najdou lidé, kteří umí jít příkladem ostatním. Tímto gestem udělal mnohem víc, než jen pomohl v nouzi, ale i ukázal gesto dobré vůle a dal naději i nám, starým lidem, kteří už nemáme moc co ztratit, ale budeme odcházet s příjemným pocitem, že pořád ještě existují lidé nezištní, kteří myslí nejen na sebe a své blízké, ale i na ty ostatní - "cizí". Děkuji.

Rosťa Ondračka

Dobrý den, dnes naše Kavarna Skelet Kafe zavezla do Vítkovické nemocnice 300 kav pro zdravotní personal. @skeletkafe

Pavel Liška, Ostrava

Dobrý den, myslím, že byste měli více upozorňovat v novinách na statečnost a obětavost lidí, kteří v současné době nejsou v karanténě, ale stále chodí dnes a denně do práce, a nemyslím tím jen zdravotníky, hasiče a policisty, ale například i pošťáky, prodavače, řidiče MHD, pracovníky technických služeb. Ti všichni zdánlivě neviditelní jsou taky v první linii - zatím to sice vypadá, že to Česko zvládne, ale stejně tak to může být jen otázka času a budeme mít počty nakažených na úrovni Itálie. Zkusme být tak trochu jako oni, nemusíme zrovna hrát hymnu na trubku z balkonu, ale tak nějak být pyšní na náš národ, že to zatím zvládáme, protože jsme Češi :-)