Koronavirus v Bašce; statistika: 6 nemocných, 6 uzdravených

S nařízením české vlády o zákazu vycházení občanů bez roušek bylo Obci Baška jasné, že roušky nemáme a hned tak je od nikoho nedostaneme. Rozhodli jsme se, že si poradíme sami. A poradili jsme si.

Oslovili jsme několik místních švadlen s prosbou šití roušek, ale některé se nabídly samy! Informovaly nás, že už roušky šijí a dají je zdarma k dispozici Obci Baška, která je prostřednictvím pracovníků obce distribuovala dál, především seniorům a dalším, kteří neměli možnost si roušky sami zajistit.

Pokud zde máme jmenovat, kdo se podílel (a možná ještě podílí) na šití roušek pro Bašťany, tak to byli a jsou: Srníčková Renáta, Hrabalová Pavlína, Boris Pánek, Šigutová Blanka, Kovářová Věra, Kovaříková Jaroslava, Juřicová Renáta, Zacharová Marie, paní Němcová z Hodoňovic, Zuzana Rieder, Malinová Šárka, Čechová Eva, Keprtová Ivona, Černá Lucie, Šindlerová Markéta, Kunštárová Marcela.

Možná to jsou další, zde nejmenovaní, kterým touto cesto děkujeme a ceníme si jejich pomoci. Poděkování patří i firmě CNM textil a Drahomíře Kieckové, kteří poskytli bavlněné látky pro šití roušek. Nezůstalo ale jen u roušek. Spolu s rouškami byla následně do každé domácnosti poskytnuta lahvička desinfekčního prostředku. Odbor služeb zajišťuje další služby občanům, jako jsou nákupy do tašek seniorům a lidem v karanténě v hodnotě do 300 Kč, s dovozem až domů, včetně nákupu léků či vyzvednutí léku na elektronický recept. Potraviny do tašek chystají zaměstnankyně místní prodejny potravin COOP a potravin Anny Karlické v Kunčičkách u B. Stále je otevřeno řeznictví v obci, což je především občany kvitováno, že si mohou nakoupit ve vymezeném čase a nemusejí jezdit pro maso a uzeniny do města……

Děkujeme zaměstnancům prodejen v naší obci, České pošty, že v této těžké době dokáží zvládat nejednu nesnadnou situaci nejen s návštěvníky svých provozoven. Děkujeme. Je třeba poděkovat všem, kdo v nelehké situaci způsobené pandemií koronaviru jakkoliv pomáhal a pomáhá. Podpořit alespoň pěkným slovem a uznáním zdravotníky, záchranáře, prostě všechny, kteří pracují neustále pod velkým fyzickým i psychickým vypětím v první linii.

Věříme, že situaci společnými silami zvládneme, nepodlehneme nedisciplinovanosti některých občanů a přijmeme plnění opatření nouzového stavu jako naši povinnost, bez které není brzkého návratu k běžnému životu.

Irena Babicová, sarostka a Ing. Jan Richter, místostarosta