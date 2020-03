Divadelní spolek Křesadlo navštěvuje dětské oddělení Nemocnice Třinec již několik let. Letos zahájil šňůru divadelních představení pohádkou O kašpárkovi a ježibabě.

Kouzla a čáry na dětském oddělení | Foto: Irena Sikorová Nožková

Příběh upoutal malé pacienty natolik, že alespoň na chvíli zapomněli na všechny bolístky a bavili se společně s herci. Hospitalizované děti se ponořily do humorné pohádky o nešťastné ježibabě, která se chtěla stát krásnou čarodějkou. Dalším hrdinou byl kašpárek, který putoval z pohádky do pohádky a dohlížel na to, aby dobro vždy zvítězilo nad zlem.