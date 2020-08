Krádeže, bouřlivé rozvody, podvodníci. Nahlédněte do černé kroniky

Komentovaná prohlídka s názvem Babylon Místek bude mít tentokrát „pikantní“ nádech. Zájemci budou mít ve středu 26. srpna 2020 možnost se přenést do 30. let minulého století, nahlédnout do tehdejší černé kroniky a podívat se na odvrácenou stranu jindy poklidného moravského městečka.

Babylon Místek | Foto: Lucie Talavašková