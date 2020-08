Kdy:So 15. 8. 2020 od 13.00 do 22.00

Kde: zahrada Národního domu

Za kolik: Vstup zdarma

Projektem Star UP chce Kultura F≈M s podporou statutárního města Frýdek-Místek a dalších partnerů pomoci hudebníkům či umělcům na začátku jejich „startovací“ dráhy. „Ze své zkušenosti s kapelou vím, kolik úsilí stojí za tím, než se člověk v hudebním světě aspoň trochu zviditelní. Tímto projektem chceme podpořit všechny, kteří v kultuře začínají a chtějí prorazit, ale i místní kulturu jako takovou,“ říká ředitel Kultury F≈M Rostislav Hekera. Vybraní aktéři vystoupí v průběhu akce před živým publikem přímo na pódiu v zahradě Národního domu a pro svůj koncert/vystoupení budou mít k dispozici profesionální aparaturu a zvukové i technické zázemí. Mezi účinkujícími se objeví například soulové kvarteto z Nového Jičína Hakuna Matata, Hard Rock ‚n‘ Rollové uskupení Hard Balls, zpěvák a skladatel Petr Górný a další. Všechna vystoupení bude hodnotit porota a nejvýraznější interpreti budou mít možnost spolupracovat s profesionálním nahrávacím studiem. Součástí sobotního projektu bude i workshop se dvěma vstupy, který bude zaměřený na základy prezentace kapely. „Chceme začínajícím kapelám či umělcům předat své zkušenosti s prezentací a ukázat možnosti, jak se efektivně zviditelnit. To bývá častým problémem většiny začínajících kapel,“ uvádí moderátor a zpěvák kapely Marian 333 Marian Olašín, který je jedním z partnerů projektu Star UP. Workshopu se budou moci zúčastnit i zájemci mimo soutěž. Žánrově pestrý hudební maraton uzavře série poctivého rocku – na podiu vystoupí kapela Marian 333. Přijměte pozvání na tento den plný hudebních zážitků a podpořte své favority, kteří jsou již nyní plní očekávání. Na akci Star Up je vstup zdarma. Součástí akce bude i občerstvení a počítáme i s mokrou variantou akce – aktuální informace budeme přidávat na naše webové stránky www.kulturafm.cz, Instagram a facebook Kultura FM, kde postupně představujeme jednotlivé interprety.

Lenka Vašková