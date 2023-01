Mnozí se po náročném „výstupu“ občerstvovali – a bylo z čeho vybírat. U stánků byly k zakoupení bramboráky, klobásy, naléval se svařák i voda ostřejší! Na tu jsou Laši obzvlášť citliví a bylo vidět, že tuto část občerstvení nenechali náhodě a mnozí si už během cesty nalévali z „placatice“ slivovici či meruňkovici, ale i domácí kalvados.

Na pódiu se kolem poledne „štelovali“ hlavní aktéři setkání – lašský král Zdeňa Viluš I. se svoji družinou a také starostové Metylovic a Bašky. S příchodem dvanácté lašský král promluvil k shromážděným – nejdříve všechny přivítal, vzpomněl „djabelsku valku na Ukrajině – dyť se nad tym rozum zastavuje…“, a pokračoval v rekapitulaci uplynulého roku – co se podařilo, jaké výplazy byly uskutečněny, vzpomenuta byla i oslava 35 let založení Království lašského, vydávání Lašského dostavníku, který i přes finanční potíže bude dál vycházet i díky podpoře starostů okolních obcí.

„Novy rok 2023 včil fajnym ľašskym liguerem s tatarčokem přyvitajme, by nam po cely rok šmakovalo, zdravi služilo a ni enem sila, nale aji dobra vula druhym pomahať v nas furt byla! Tuž vam všeckym vinšuju hromady štěsťa, pohody a Božiho požehňa! A ať tu hromsku vojnu vezme čerchmaň, aji ze všeckymi zlochami. Zdruv, ať služi! Zdeňa Viluš I. kral ľašsky, řečeny Chrabry.“

Lašská hymna se nesla do dáli, Laši si přáli vše dobré do nového roku a s veselou náladou pak scházeli do údolí, kde slavili, každý po svém, poslední den v roce 2022. Tak ať všechny dny nového roku jsou naplněny pohodou, lidským souzněním a celkovým světovým klidem.

Za Hodoňovjany Dajana Zápalková

