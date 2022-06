Že poezie pod Beskydami opravdu není Popelkou, o tom je možné přesvědčit se na výstavě na zámku ve Frýdku, kde se literáti prezentují nejen svými vydanými brožurami, almanachy, knihami, ale též obrazy, kolážemi, fotografiemi. Ano, většina z nich kromě psaní jsou i jinak umělecky nadaní. To přináší možnost ilustrovat kolegovi knihu, přispět mu fotografiemi do publikace či mu moderovat jeho literární večer. No, řekněte, není to prima?