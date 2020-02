Na komunikaci byly umístěny na 3 místech krátké příčné prahy, tzv. zpomalovací polštáře. K zásadní změně došlo při vjezdu na parkoviště nacházející se přímo u základní školy, kde byla nově osazena dopravní značka „zákaz vjezdu motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „Po – Pá, 07 – 17 hodin, mimo zásobování a vozidla s povolením školy“!

Důvodem tohoto opatření byla skutečnost, že auta najížděla těsně ke škole, pak se otáčela a vracela a docházelo zde k nepřehledným a nebezpečným situacím ohrožujícím bezpečnost dětí, i přesto, že řidiči mají možnost využít dopravní záliv vybudovaný za účelem bezpečného nastupování a vystupování dětí u školy.

Na dodržování dopravního značení bude dohlížet Policie ČR. Dalším zamýšleným krokem ke zvýšení bezpečnosti dětí je vybudování bezpečného přechodu pro chodce poblíž základní školy na ulici Janáčkova. V současné době město zadalo zpracování dopravní studie na vybudování bezpečného přechodu v podobě vyvýšeného dlouhého příčného prahu s integrovaným přechodem pro chodce, který by měl být nasvětlen z obou stran speciálními nasvětlovacími svítidly.

Město nezapomíná ani na nejmenší účastníky silničního provozu, a to děti mateřských škol. Každým rokem pořádá ve spolupráci s BESIPem a Policií ČR pro děti akce zaměřené právě na bezpečnost v silničním provozu. Nejinak je tomu i letos. Mimo jiné město vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti mateřských škol na téma: „Jezdí to, létá to, pluje to. Co je to?“.

Vyhodnocení soutěže bude probíhat koncem března v Kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí a pro děti jsou připraveny velmi hodnotné ceny. Snahou města je udělat pro bezpečnost dětí maximum, je ovšem na řidičích, aby dodržovali pravidla silničního provozu a respektovali děti jakožto nejzranitelnější účastníky silničního provozu.

Mgr. Zdeňka Pohludková, vedoucí odboru dopravy Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí