Mladí baseballisté Frýdku-Místku znovu postoupili na First Cup

Ján Jabrocký Čtenář reportér

Pro začínající baseballové hráče a hráčky ve věku do osmi let neexistuje v Česku prestižnější turnaj než First Cup. A ten se i letos neobejde bez účasti mladých naději baseballového klubu z Frýdku-Místku.

Vítězný tým U8 na stříbrném First Cupu. | Foto: Ján Jabrocký

Účast na FirstCupu si musí všechny týmy vybojovat z kvalifikačních turnajů v jednotlivých regionech. Klasik tak vycestoval na Hanou, aby v Olomouci nastoupil proti domácím nádějím, Ostravě a Orlové. V této konkurenci Frýdeckomístečtí nezaváhali ani jednou a se třemi výhrami skončili první ve své kvalifikační skupině. Díky tomu si zajistili místenku na hlavním turnaji. First Cup není pouze o zápasech, ale také o individuálních dovednostech v takzvaných Masters. Trenéry Klasiku potěšili jejich svěřenci v důležitých kategoriích hodu do dálky a odpalu, kde se jejich svěřenci umístili v první trojce. Baseballisté Frýdku-Místku postoupili do TOP 6 První ligy „Bylo to těžké, protože jsme měli tři děti, které hrály na turnaji poprvé a věkem jsou ještě sedmiletí. Neztratily se i když z toho měly, ale podržel je základní kádr těch zkušenějších. Všechny týmy jsme přepálili. Jsem na ty děti pyšná. Užily si to a o to hlavně jde,“ řekla po turnaji trenérka Iva Kretková. Koncem června tak mladé hráče i hráčky Klasiku čeká třídenní turnaj v Brně. Na něm budou moct navázat nejen na vítězství z kvalifikačního turnaje, ale také na výborné výkony z loňského roku. Loni Frýdek-Místek zaskočil všechny 4. místem v kategorii Masters.