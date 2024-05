Mladí hráči i hráčky baseballového klubu Klasik Frýdek-Místek odehráli v uplynulém víkendu zápasy v rámci Českého baseballového poháru v kategorii do devíti let.

Mladí baseballisté na poháru potrápili favority. | Foto: Ján Jabrocký

V něm ukázali, že můžou potrápit každého, a i trocha smůly jim nedovolila hrát o medaile. Klasik vstupoval do turnaje zápasem s Draky Brno, ve kterém ještě předvedli trochu ospalý výkon a prohráli 1-12. Jenže hned v následujícím duelu nasázeli 16 doběhů domácímu Šumperku, což dodalo frýdeckomísteckým sebevědomí. To měla poznat favorizovaná Technika Brno, se kterou Klasik odehrál epický zápas.

V něm se oba celky přetahovaly o vedení, aby ani šest směn vítěze nepřineslo a utkání rozhodla až nastavená sedmá směna. V ní Technika dokázala přidat více bodů a nakonec zvítězila 10-7. Tato prohra tak odsoudila Frýdek-Místek do bojů ve skupině o 5.-8. místo. Otázkou ale bylo, z kterého místa do ní Klasik půjde. To mělo ale určit až poslední utkání s Třebíč Nuclears. Mladé Klasiky po náročné sobotě čekala krátká regenerace a hned v neděli hned v devět ráno zápas s Nuclears. Proti pozdějšímu vítězi turnaje vstoupili frýdeckomístečtí bez respektu a brzy vedli 4-0 a vedení drželi až do poslední směny. V ní favorit i díky několika šťastným odpalům dokázal duel otočit a zvítězil o jediný doběh.

Navzdory dobrým výkonům tak na Klasik zbylo až čtvrté místo ve skupině a v další fázi pak natrefili na dalšího silného soupeře Hrochy Brno, který překvapivě nebojoval o medaile. Brněnský soupeř ve vzájemném utkání prokázal své kvality a od začátku duelu směřoval za výhrou. To znamenalo, že v posledním utkání Klasik zabojuje s Ostravou o konečné sedmé místo a také o to, který tým z našeho regionu bude nejvýše umístněný na tomto poháru. Trenéři Klasiku dokázali mladý tým na tento souboj dostatečně namotivovat a po dobrém výkonu na pálce i v obraně nakonec Frýdek-Místek svého tradičního rivala porazil. „Jsem spokojena s tím, jak děti hrály.

Zejména jak vyrovnané zápasy jsme hráli. Hrát třeba vyrovnaný zápas s Nuclears, kdy jsme celý čas vedli a jedním-dvěma přehozy soupeř získal ten bod navíc. Hráli jsme dobře. Trochu mně mrzí, že jsme se probrali až před třetím zápasem. Mohlo to vypadat jinak. Ale v té konkurenci, která tady byla, že jsme hráli jen jeden zápas se slabším soupeřem a vše ostatní s týmy z jižní Moravy. Loni nás vyklepli o moc, letos jsme hráli vyrovnané zápasy. A velkou odměnou nám byl i potlesk rodičů jiných týmů. Má to smysl a děláme to dobře,“ hodnotila turnaj trenérka Iva Kretková. Klasik tak na Českém baseballovém poháru U9 skončil na konečném 7. místě, když za sebou nechal všechny týmy, s kterými se potkává v lize. Dalším celorepublikovým vrcholem pro tuto kategorii bude Mistrovství ČR na konci srpna.