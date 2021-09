Vladimíra Šajtarová nám poslala několik fotografií vypěstovaných květů mochyně - rostliny, která možná není na estetiku příliš hodnotná, ale o to více překvapí její účinky a vitamíny.

Květ mochyně. | Foto: Vladimíra Šajtarová

Mochyně - Tato rostlina obsahuje zářivě oranžové květy ve tvaru lucerny, uvnitř které se nachází plod – malá jedlá kulička. Plody obsahují velké množství vitamínu C. V Číně je mochyně využíváná pro lékařské účely již stovky let (léčí klouby a pomáhá při detoxikaci organismu). Zvláštní, lampionkové, květy se používají i do podzimních dekorací. Rostlinky nejsou náročné na pěstování. Ohromně se jim daří i ve Studénce.