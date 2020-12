Zajímavou církevní památkou v našem nejbližším okolí je zděná kaplička v Palkovických hůrkách, na Myslíku.

Autobusem z Frýdku-Místku jedeme do Kozlovic vystoupíme na zastávce Myslík-kaple a odtud se vydáme do kopce po asfaltové cestičce nahoru. Na vrcholku se dáme vlevo a po turistické značce přijdeme k lesnímu porostu, kde se skrývá kaplička se soškou Panny Marie, která je darem manželů Bělunkových z Myslíka.



K tomu místu řekla jedna občanka toto: „Za války byla bombardována Ostrava. Nějaký pan Bělunek slíbil, že jestli se před bombami zachrání, postaví někde na Myslíku kapli. Po válce svůj slib splnil a hledal na Hůrkách vhodné místo. Nejvíce se mu líbilo v blízkosti u Munkovy skály, kde byla malá jeskyňka. Po souhlasu sousedů upravil u této skály kapličku se soškami Panny Marie a Bernadety do dnešní podoby. Později byla také postavena malá zvonička.“

Protože je v nepřístupném lesním porostu a údajně dle názorů připomíná proslulé světové francouzské Lurdy, říká se jí „Myslíkovské Lurdy“ a je hojně navštěvována po celý rok turisty.

Vilém Vlk