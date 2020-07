Nový kulturní prostor s nádherným výhledem na celou Ostravu, otevřený pro pořádání řady kulturních akcí na vrcholu hory Landek v parku u Vily Na Landeku , otevře své brány dětem i dospělým v srpnu hned dvakrát a pokaždé opravdu bude na co koukat. Hlavní osou odpoledního programu plného dovádění a skotačení bude vždy vystoupení divadelního souboru D5, park ale ožije nejen divadlem.

„Připravili jsme si pro děti spoustu doprovodných aktivit od projížděk na konících, přes oblíbené obří nafukovací atrakce, zábavné soutěže a úkoly na stanovištích pod korunami stromů, až po malování na obličej a opravdu veselé občerstvení. To vše bude připraveno na celé odpoledne a pozvání pro návštěvníky tedy platí už od dvanácté hodiny, kdy areál otevřeme. Divadelní vystoupení pak vypukne ve tři odpoledne, ale ani po něm se s dětmi a rodiči nerozloučíme, budeme s nimi dovádět až do večera. I rodičové si určitě užijí pohodový piknik pod stromy, kde si odpočinou, zatímco děti budou plnit úkoly, nebo se do toho pustí společně s dětmi – připraveni budeme i na dospělé,“ upřesňují opravdu obří porci zábavy pořadatelé z ostravské Vily na Landeku, kteří už se nemohou prvních návštěvníků dočkat. „Také proto jsme již nyní nabídli do prodeje vstupenky, aby si každý mohl správně naplánovat svůj prázdninový volný čas a na dvě nedělní odpoledne si jej rezervoval pro zábavu se svými dětmi u nás na Landeku,“ dodávají.

Koho zlákaly předchozí věty, ten již jistě netrpělivě hledá termíny jednotlivých vystoupení v rámci letošních Dětských divadelních dovádění.

Jako první proběhne v neděli 2. srpna v Amfiteátru u Vily na Landeku představení „Čtyřlístek a Talisman moci“ a o čtrnáct dnů později, tedy v neděli 16. srpna, přijede do Ostravy „Káťa a Škubánek.“ Vstupné na Dětská divadelní dovádění je 150,- Kč a vstupenky si můžete vytisknout přímo doma po zakoupení na internetu, nebo je pořídit fyzicky přes společnost TicketPortal na všech jejích prodejních místech. Děti do jednoho roku věku samozřejmě vstupné neplatí. Více o akci najdou zájemci na stránkách Vily Na Landeku.

Marek Slonina