“I přesto, že koncertní vystoupení jsou doprovázena pro mnohé z nás nepříjemnými opatřeními, včetně nošení roušek, jsem šťastná, že i přes tento módní doplněk vynucený dobou vidím v hledištích výhradně spokojené tváře. A to dodává i mým vystoupením patřičnou energii, známou z dob před pandemií. Věřím, že jiné to nebude ani v Třinci,” pochvaluje si Helena Vondráčková a dodává: “Fanouškům mohu slíbit, že se dočkají jak oblíbených hitů, tak i několika ochutnávek z posledního alba Tvrdohlavá, které vyšlo vloni na podzim.”

Ta od červnového obnovení turné, kdy vystoupila v pražském Hudebním divadle Karlín, má za sebou řadu v rámci epidemických nařízení “vyprodaných” vystoupení. Například do Třince míří z Jihlavy, kde vystoupila minulý týden. Za sebou již Helena Vondráčková má koncerty na nádvoří hradu Křivoklát, v západočeských Domažlicích, Klatovech a Sušici nebo charitativní vystoupení v Liblicích. Výčet štací doplňují Pelhřimov, Prostějov, Zlín a zmíněná Jihlava.

"V posledních týdnech jsem byla hostem na jevištích, kde jsme museli kvůli covidové karanténě několikrát překládat termín vystoupení. Nevalná epidemická situace z konce loňského a začátku tohoto roku, však měla i své světlé stránky. Do termínové listiny se dostaly i nové štace. A takovou je i Třinec. Na vystoupení v místní Trisii se velmi těším,” říká zpěvačka Helena Vondráčková.

