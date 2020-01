Na procházce jsem naštívil letíšte ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Letiště ve Frýdlantu nad Ostravicí. | Foto: Dušan Barto

Byl krásný den, a tak jsem podíval, jak to tam funguje. Byl to příjemný zážitek. Prohlížel jsem si letadla a pozoroval provoz. Návštěvu letiště doporučuji i ostatním, je to příjemný relax.