Byl jsem svědkem už několika vyhrocených konfliktů mezi chodci a jezdci na sdílených koloběžkách. Dokonce jsem jednou viděl, jak rychle jedoucí koloběžkář srazil na chodníku malé dítě a ujel. Drtivá většina koloběžkářů z pochopitelných důvodů jezdí po chodníku a ne po silnici, kde by to pro ně bylo dost nebezpečné.

Mám pro to pochopení, protože jet na koloběžce po rušné silnici by byla sebevražda. Za problematické ovšem považuji to, že sdílené koloběžky mohou jet rychlostí až 25 km/h. Jet po chodníku tak velkou rychlostí je opravdu nebezpečné, a když před Vás v takové rychlosti vběhne dítě nebo pes, tak prakticky nemáte žádnou šanci včas zastavit.

Jelikož jsou sdílené koloběžky ve Frýdku-Místku provozovány na základě dohody s městem, mělo by město mít možnost stanovit pravidla pro fungování této služby. Dle mého názoru by se mělo jasně stanovit, že maximální rychlost sdílených elektrokoloběžek nesmí překročit 15 km/h. To je rychlost, která odpovídá svižnému joggingu a mám za to, že je naprosto dostatečná pro jízdu na sdílené elektrokoloběžce. A hlavně je to mnohem bezpečnější, než se po chodníku řítit rychlostí 25 km/h.

Michal Polák