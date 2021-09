Někde už to pochopili a zavádí zóny 30 společně s plošnou předností zprava. Jinde to stále nechopili a diví se, že třicítka v praxi nefunguje.

Často se totiž při zavádění zón 30 opomíjí jeden podstatný faktor. A to je přednost zprava na křižovatkách. Zóna 30 bez plošné přednosti zprava se nikdy v praxi zónou 30 nestane. Právě přednost zprava nutí řidiče jezdit pomaleji a pozorněji. Musí brát v potaz vozidla přijíždějící zprava a nemohou automaticky spoléhat na to, že jsou na hlavní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.