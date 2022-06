Naše škola se zapojila do projektu Rodičovských klubů v rámci, kterých se v průběhu roku konaly workshopy a přednášky na nejrůznější témata s cílem zvyšování rodičovských kompetencí. Na konci školního roku, 8. června, se v areálu Jezdeckého klubu Sviadnov konala komunitní akce Rodinné odpoledne „NA KONI“. Tím hlavním a nejdůležitějším, na co se děti mohly těšit, byla jízda na koni. Dále pro ně byly připraveny také nejrůznější soutěže a dílničky.

Malými krůčky k lepšímu světu. Frýdecko-místecká škola boduje v ekologii

Celá akce se velmi povedla a těšila se velkému úspěchu. Pozitivní ohlasy přicházely nejen ze strany rodičů, ale také od dětí:

„Dneska jsem jel poprvé na koni, ze začátku jsem se trošku bál, ale určitě to chci zkusit znovu!“

„Bylo to boží, moc jsem si to užila! Bylo by super, kdyby se takové akce konaly častěji!“

Třeba se nám podařilo vytvořit prostor pro další setkávání rodičů s dětmi. Co je ale jisté, toto rodinné odpoledne splnilo svůj účel a přineslo úsměv na tváři a dobrý pocit nejen do rodin, ale také všem organizátorům akce.

Dana Lhoťanová

FOTO: Den dětí na Přehradě Větřkovice přitáhl malé účastníky i letní teploty

OBRAZEM: Takhle vypadala Traktoriáda v Kozlovicích. Přišlo kolem dvou tisíc lidí