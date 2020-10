V knihovně v Bašce stihli ještě poslední zářijový den, než se zase díky nouzovému stavu omezí kulturní akce a setkávání většího počtu lidí, vyprávění Tomáše Vejmoly o jeho neobvyklém cestování přes půlku planety

Tomík na cestách v Bašce | Foto: Dajana Zápalková

Dopravní prostředek si vybral vskutku netradiční – tuk-tuk starý 35 let, který si pořídil v Thajsku. Odtud vyrazil přes Myanmar, Indii, Nepál, Írán, Turecko a další země, dokud po 13 000 kilometrech nedorazil do roka a do dne do České republiky – do místa svého bydliště – do Hranic,kde ho vítali nejen rodinní příslušníci, ale spousta místních občanů s velkou slávou na náměstí. O výjimečné zážitky a neuvěřitelné situace neměl nezkušený Tomík nouzi: Kouzelný Myanmar, Útěk před slonem, příšerní Indové, ale i dobrosrdečný Írán. O tom všem nám Tomík dvě hodiny vyprávěl s humorem a nadsázkou velice poutavě a moc mu za to děkujeme.