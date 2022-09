Terezka měla smůlu, že se jí pravá ručička zamotala do vazů v děloze a přestala se vyvíjet. Že dívce chybí zápěstí, dlaň a prsty, zjistila její maminka až na porodním sále a nepříjemná novina jí způsobila nejednu probdělou noc. „Začali jsme cvičit Vojtovu metodu, přečetla jsem spousty knih a materiálů, mluvila s doktory… Tak moc jsem se bála, jak poleze, jak bude jíst,“ vzpomíná paní Eva. Pomohla až rada lékařky, že Terezka neví, že jí něco chybí, a poradí si. „Tak jsme se zastavili a jen zírali, jak se místo lezení postavila a šla, oloupala si mandarinku, vystříhala obrázek a zavázala bráchovi tkaničku.“

Dnes je Tereze osmnáct let. Vyrostla z ní krásná a sebevědomá mladá žena, která nestojí o žádné úlevy a už vůbec ne o lítost. „Chci si všechno poctivě odpracovat a zasloužit jako všichni ostatní. Proto se také snažím dělat a zvládat všechno jako ostatní. Včetně péče o koně, sedlání a podobně,“ říká Terezka odhodlaně. „Koně jsou moje vášeň. Přiznávám, že se na ně soustředím víc než na studium, i když se školou se mi to docela daří skloubit, přestože trénuji šestkrát týdně dvě až tři hodiny. K tomu ještě chodím pravidelně do fitka s trenérem a o víkendech jezdívám během sezony na závody. Dělala jsem i sportovní gymnastiku, ale té jsem před nástupem na střední nechala,“ popisuje svůj činorodý život.

Terezy snem je mít jednou vlastní statek. Zároveň by ráda vystudovala psychologii na vysoké škole. Chytrá protéza by jí pomohla posunout se dál a vyřešila by i zdravotní problémy spojené s přetěžováním jedné poloviny těla. „Jsme moc vděční Kontu Bariéry a všem lidem, kteří jeho prostřednictvím ruku pro Terezku podpoří,“ říká maminka Eva a na závěr dodává: „Vyrostla z ní k mé velké radosti sebevědomá, nezastavitelná a krásná holka se zdravým přístupem k životu. Ruka jí pomůže v rozletu a překonat v budoucnu jakoukoliv překážku v životě i v parkuru.“

Konto Bariéry pomáhá lidem, kteří potřebují bionickou protézu a neuhradí jim je zdravotní pojišťovna, už více než pět let. Za tu dobu pomohlo zaplatit chytrou ruku, nebo nohu už desítkám klientů. Jak bionické protézy fungují a jak handicapovaným lidem ulehčují každodenní život, poodhalí v sobotu 10. září ve 20:10 na ČT1 charitativní díl pořadu Zázraky přírody věnovaný Kontu Bariéry. Během něj budou moci diváci Terezce i dalším potřebným na chytré pomůcky jednoduše přispět.

Lucie Nekvasilová