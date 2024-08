Nejen sedět u sklenky zlatavého moku, ale také udělat pár kroků navíc a vyrazit na prohlídku velkého pivovaru v podhůří Beskyd, který nese jméno po slovanském bohu. Nápad na zajímavý zážitek nám zaslala naše čtenářka reportérka Iveta Brixí, děkujeme jí za to.

Hledáte tip na zajímavý a netradiční výlet. Co takhle zkusit návštěvu pivovaru Radegast, která vám přiblíží historii a současnost výroby piva v podhůří Beskyd? Pivo je nápojem Čechů a správný Čech by neměl pivo jen pít, ale měl by o něm i něco vědět. Prohlídka pivovaru je pak zajímavým zpestřením, které si navíc můžou užít i ti, kteří pivo nepijí.

Radegast patří k nejznámějším symbolům Moravskoslezského kraje, řeč je o staroslovanském bohovi slunce, ohně, úrody, sklizně a pohostinnosti a samozřejmě také o legendárním, správně hořkém pivu, kterému dal jméno. Majestátní socha Radegasta stojí mezi Pustevnami a Radhoštěm. Právě po něm získal pivovar v Nošovicích své jméno.

Prohlídka pivovaru opravdu stojí za to. Dvouhodinová prohlídka začíná v Návštěvnickém centru – Radegastově svatyni seznámením s historií pivovaru, která se začala psát spolu s položením základního kamene v roce 1966, první várku piva uvařil sládek Jaromír Franzl o čtyři roky později. Trasa sleduje celý výrobní proces, takže lidé se dozvědí mnoho zajímavého, třeba co se skrývá za názvy máčení, klíčení nebo hvozdění.

Po sladovně, kde probíhá příprava kvalitního sladu, a varně pojmenované po zakladateli pivovaru prohlídka pokračuje do pivovarských sklepů, kde pivo zraje a dokvašuje. Následuje stáčírna a moderní, plně automatizovaný logistický sklad piva. Na závěr plnoletí účastníci dostanou v Návštěvnickém centru správně načepovaný půllitr piva Radegast Ryze hořká 12 nebo Birell.