Ve stovce básní z let 2020-2021 v knize najdeme témata, která poukazují na jeho životní rozpoložení - to rozmlouvá s anděly, kterým vzali křídla a padají z nebes, slibuje, že nebude lhát a pak bude moci klidně spát… Kouše se do rtu, ale i úsměv přes celou hubu má, bryndá „černý kafe“, když chce napsat báseň sladkou, vzletnou. Život po něm práská bičem a on, v zoufalé snaze vklouznout do bezpečí, tulí se rád v ženský klín.

Vzpomíná mládí, své dcery, pro něhož to jsou navždy princezny, vzpomíná rozchody, vlastní pitomosti, též přírodu – matku všeho živého, která se, dle něj, na něm vyřádila. Jak to autor myslí? Zkoumá svoji tělesnou schránku, jednotlivé orgány, které podrobuje až přílišné kritice, a k tomu užívá i ostřejšího výrazového slovníku, čemuž každý čtenář nemusí být nakloněn.

Zdeněk Hledač ale chytil štěstí za pačesy, má rád „svý jistý“, štěstí se musí držet v pěsti, mihne se totiž, dle autora, jednou za sto let… Život uděluje kopance, ale s nadějí je třeba jít dál – vesele a bez obav, nesmí se přece utíkat dírou v plotě! Věřím, že ani vy od nové knihy Zdeňka Hledače neutečete, ba naopak, že se do ni více ponoříte. Třeba ji budete muset přečíst vícekrát, abyste doznali správného pochopení, myšlenkových pochodů autora.

Kniha vyšla v nakladatelství Nová forma s.r.o. a lze ji zakoupit v internetovém knihkupectví www.kniznieshop.cz.

Za Literární klub P. Bezruče F-M Dajana Zápalková, předsedkyně

