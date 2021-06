Pandemická situace nepřála spolkové činnosti. Znemožnila také realizaci členských schůzek Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek (LKPB). Členové však nezoufali a dokázali se s tímto omezením vypořádat po svém. Ptáte se jak? Psali básně, prózu, ale také malovali, fotili, vydávali knihy, natáčeli CD… ano, to vše se podařilo udělat. Naposledy se sešli v prosinci roku 2020, od této doby to nebylo možné.

Křest CD Náhoda na víně Simony Slavíkové | Foto: se svolením Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek

Až nyní, po větším rozvolnění se setkali na své „základně“ – v restauraci Park ve Frýdlantě n./O. Pravdou je, že nemohli přijít všichni, ale to „zdravé jádro“ rokovalo, probralo, co bylo třeba, plánovalo další akce, protože věří, že vše špatné je již za nimi a bude jen lépe.