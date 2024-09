Především před základními školami to před osmou hodinou ranní bzučelo jako v úle! Aby ne! Žáci se konečně zase setkali se svými kamarády a bylo třeba si co nejrychleji sdělit své dojmy z prázdnin.

A prvňáčci? Ti stáli trochu opodál tohoto rozverného halasení, většinou se svými rodiči mnozí nervózní, co je vlastně čeká. Také Základní škola Baška úderem osmé hodiny otevřela dveře svým žákům, kteří spěchali do svých tříd, zatímco prvňáci se shromáždili v jídelně.

Své místo měli rezervováno v prvních dvou řadách, za nimi si sedli rodiče, kteří je v tento pro nich slavnostní den doprovodili. Po chvíli před toto obecenstvo dětí a dospělých předstoupili zástupci školy, pozvání přijali i starosta a místostarosta obce Baška.

Paní ředitelka cinkáním zvonečku ztišila shromážděné, přivítala všechny, představila paní učitelky prvňáčků, které jsou pro malou drobotinu momentálně těmi nejdůležitějšími osobami. Poté srdečně pozdravil ve své krátké řeči i starosta Bašky Tomáš Břežek: „Milí prvňáčci, rodiče a prarodiče, jistě je tento první školní den pro vás všechny momentálně tím nejdůležitějším dnem, kdy jste doprovodili svoji dceru či syna do místní základní školy. Věřím, že zde vaše děti dostanou to nejlepší základní vzdělání, že budou spokojené a šťastné a nabyté vědomosti je posunou dál v jejich životě. A jistě nepůjde jen o vstřebávání nových informací, ale žáci si užijí i spoustu zábavy, sportování a nejedno dobrodružství. A ten úsměv na rtech, milí žáčci, ať vám vydrží celý tento školní rok….“ - promluvil starosta ke všem přítomným.

Prvňáčci si pak ke svým třídním učitelkám přicházeli pro upomínkové dárky, hodně štěstí ve škole jim popřáli i starosta s místostarostou obce a následně se pak děti v doprovodu učitelky i svých rodičů rozešli do svých kmenových tříd, kde se posadili do školních lavic. A začala škola a s nimi i povinnosti. Tak ať jsou to příjemné povinnosti pro vás, žáci, ať z vás mají radost nejen učitelé, ale i rodiče. Mějte k sobě všichni vzájemnou toleranci a úctu.