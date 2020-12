V pondělí 23. listopadu otevřela třinecká knihovna výdejní místo v hlavní budově na ulici Lidická. Čtenáři tak mají možnost si opět půjčovat knížky, časopisy a další dokumenty. První den knihovníky příjemně překvapil, vyřídili totiž více než 250 objednávek a požadavků.

Výdejní místo v Knihovně Třinec. | Foto: Jan Delong

„Za posledních několik týdnu to byl pro nás jeden z nejmilejších dní. Po dlouhé době nejistoty a napětí jsme totiž opět mohli dělat to, co umíme nejlépe, být tady pro čtenáře. Ta radost byla na obou stranách, protože odezva návštěvníků byla skvělá, místy až dojemná, a bylo vidět, že knihovna má v jejich životech podstatné místo a už jim chyběla. A nám čtenáři chyběli také,“ shrnuje dojmy z prvního dne ředitelka Knihovny Třinec, Martina Wolna.