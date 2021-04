První letošní větší úklidová akce se uskutečnila v pondělí 12. dubna na Prašivé. Na sběr odpadků po nepořádných turistech se vydalo asi 30 dětí a dospělých z Lesní školy Hnízdo doprovázených Martinem Stillerem, chatařem z horské chaty Prašivá.

Na Prašivé se letos poprvé uklízely odpadky. | Foto: Martin Stiller

Aby akce měla co největší efekt a přínos, sběrači se rozdělili na startu na raškovickém parkovišti "U Bobra" do 4 skupinek, kdy dvě skupinky vyrazily po obou březích řeky Morávky směr Vyšní Lhoty a pak uhnuly na žlutou turistickou značku směr Prašivá. Uklízelo se tak tedy podél řeky na území Raškovic, později pak Vyšních Lhot. Druhé dvě skupinky se vydaly opačným směrem a to po modré turistické značce směrem na Prašivou, kdy po trase se také několikrát rozdělily a zase spojily, aby tak posbíraly odpadky na co nejvíce cestičkách, a to i podél řeky Morávky směr Pražmo.