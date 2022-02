Večerní eurotrip započal jako vždy ve Frenštátě, kde jsme se potkali, nasedli do auta a vyrazili. Do Krakova jsou dvě možné cesty - jedna přes Bielsko Biala a druhá přes Katowice po dálnici. Zvolili jsme dálnici a mýtné brány. Cíl byl jasný - Rynek Glowny, tudíž staré centrum královského města Krakov.

Po příjezdu jsme od parkoviště ušli 500 metrů přes park a kouzelně krásné uličky a před námi se tyčila stará Krakovská věz s hlavním rynkem. Po lidech ani památky, kdo by také chodil kromě fotografů na eurotripu ve tři ráno do města. Toto město v noci mohu vřele doporučit, pokud máte dost Prahy. Tohle je náhrada 150 km od našeho krásného domova. Domů jsme se vraceli opět stejnou cestou, pro změnu za doprovodu sněhové bouře, kdy jsme dorazili v osm ráno a vydali se všichni do svých domovů a spát.

Jiří Baran

