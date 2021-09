Cílem je dostat sborový zpěv k uchu posluchačů, kteří by si jinak nikdy na koncert sboru možná nezašli. Na místech, kde se zpívalo, pak skutečně spočinulo nejedno ucho kolemjdoucího.

Sborový zpěvomat - tak se jmenuje akce pod záštitou Českých sborů a spolku Hlasohled, která proběhla v pondělí 13. září 2021. Na jeden podvečer se vyvedl sborový zpěv z hal a sálů do ulic mezi veřejnost. Podívejte se, jak Sborový zpěvomat vypadal v některých severomoravských městech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.