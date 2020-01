OČIMA ČTENÁŘE: Nepořádek na hrázi přehrady Olešná

O víkendu jsem navštíl jedno z nejkrásnějších míst našeho města, přehradu Olešná, to co jsem spatřil kousek od hráze mi vyrazilo dech. V příloze zasílám fotografie. Je mi z nich smutno, z toho v jakém prostředí mohou lidé v 21 století žít a jak je to magistrátu lhostejné.

Nepořádek na hrázi přehrady Olešná. | Foto: Josef Brko