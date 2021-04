Ředitel Nemocnice Třinec Jiří Veverka ve čtvrtek navštívil velkokapacitní očkovací centrum, kde se seznámil s jeho provozem. Setkal se zde i s primátorkou statutárního města Třince Věrou Palkovskou a Zdeňkem Walachem, ředitelem Domu dětí a mládeže Třinec, v jehož prostorech se očkování proti Covid-19 provádí.

Očkovací centrum v Třinci.Zdroj: se souhlasem Nemocnice Třinec

Od začátku vakcinace bylo zdravotníky třinecké nemocnice naočkováno necelých 7 200 dávek, z toho přes 2 500 očkování proběhlo již v prostorech DDM na Bezručově ulici v Třinci. Celkem čtyři očkovací týmy provádějí vakcinaci řádně zaregistrovaných osob v pracovních dnech, a to od 7 do 15 hodin. „Jsem mile překvapen velmi dobrou organizací celého chodu očkování, a to jak zaměstnanci naší nemocnice, tak i dalším personálem DDM, který napomáhá s organizací provozu centra,“ doplnil ředitel Nemocnice Třinec Jiří Veverka.

Irena Sikorová Nožková