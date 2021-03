Odborníci apelují – návrat pohybu do každodenního života je nutnost

Je to rok od začátku pandemie COVID-19, co je naše země bez pohybu. Necestujeme, nesportujeme a téměř ani nechodíme. Frustrace řešíme přejídáním, sladkostmi, alkoholem. Také děti zavřené doma spolehlivě tloustnou. Není divu, že odborníci bijí na poplach a vzkazují: jakmile to situace jen trochu umožní, vraťte se k pohybu! Je to totiž jediná cesta k lepšímu zdraví.

Prázdné fitko | Foto: www.3Dfitness.cz