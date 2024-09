Pokud chceš získat extraligovou medaili, tak do svého týmu angažuj hráče z Frýdku-Místku. Tak by se s trochou nadsázky daly komentovat medailové žně odchovanců Klasiku v letošní sezoně české nejvyšší baseballové soutěže. Napsal nám o tom čtenář Ján Jabrocký. Děkujeme.

Hned dva hráči, kteří baseballově vyrůstali ve Frýdku-Místku, si ve minulý čtvrtek večer pověsili na krk zlaté medaile a potěžkali také mistrovský pohár. Tím prvním je Martin Pernička, jenž do brněnských Draků odešel již před lety. Postupně si vybudoval pozici v nejúspěšnějším klubu české baseballové historie svou pozici a stále častěji dostává příležitost v hlavním týmu.

„Draci jsou poctiví a dají si záležet na píli. Mají vytrvalost i zázemí. To je ten největší rozdíl mezi Draky a ostatními týmy,“ hledá Martin Pernička příčiny dlouhodobých úspěchů brněnského klubu, který letos oslavil zisk 25. titulu. Odchovanec Klasiku působí v brněnském klubu již od sezony 2016 a tak si ve frýdecko-místeckém dresu ani nezahrál na novém hřišti.

close info Zdroj: Mona Buryová zoom_in Odchovanci Frýdku-Místku sbírali extraligové medaile. Na snímku Martin Pernička.

„Na působení v Klasiku velmi rád vzpomínám. Když jsem ve Frýdku-Místku a hraje se tam zápas, tak se vždy zajdu podívat. Začátky jsem měl trochu jednodušší, protože tatínek se kolem baseballu hodně dlouho pohyboval. Začínal jsem ještě na škvárovém hřišti a na novém hřišti jsem si zahrál pouze jakou soupeř,“ dodává držitel tří extraligových titulů.

Druhým mistrem je také Richard Omelka, jenž letos působil zejména v mateřském Frýdku-Místku. Draci ale jeho služby využívali v rámci hostování a mladý catcher dostal příležitost sbírat zkušenosti i v nejvyšší soutěži. V základní části soutěže se zaskvěl v dresu pozdějších mistrů fantastickým zákrokem v obraně právě v utkání proti Hrochům. Ve finále dostal příležitost nastoupit pouze do jednoho zápasu, v němž ale Draci zvítězili.

close info Zdroj: Lenka Brožová zoom_in Odchovanci Frýdku-Místku sbírali extraligové medaile. Na snímku Richard Omelka.

Frýdecko-místecká enkláva v Ostravě

Ještě více odchovanců má frýdecko-místecký baseball v nedaleké Ostravě. V jejím dresu letos do Extraligy nastoupilo hned šest odchovanců Klasiku a někteří z nich patřili mezi tahouny týmu Arrows. Zejména nadhazovači Jan Tomek a Jan Kozel si svými výkony vysloužili také pozvánku do mužského národního týmu. Matyáš Kozel byl se třemi homeruny druhý nejlepší homerunář v týmu a s jedenácti ukradenými metami vůbec nejlepší. Čtrnáctou sezonu v Extralize si odkroutil také Michael Vykoukal.

Naopak cenné zkušenosti v nejvyšší soutěži sbírali Matyáš Novotný, Marian Harig a Viktor Kaňok. Ostrava letos jako jediný tým Extraligy příliš nespoléhal na posily ze zámoří, ale navzdory tomu to dotáhl až do bojů o medaile a k vyhrané sérii o konečné třetí místo. Klub zpod Lysé hory tak dlouhodobě ukazuje, že umí vychovávat baseballové talenty, které navíc patří mezi to nejlepší v České republice.