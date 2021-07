Na tomto ukončení sezóny jsme mohli vidět všechny mládežnické kategorie dívek fotbalového klubu FK Frýdek-Místek a to od předpřípravek, přes přípravky, žákyně až po juniorky. Přišly také holky z nově vznikajícího týmu žen, sourozenci, samozřejmě maminky, tatínci, tetičky, strejdové, babičky, dědové a blízcí fanoušci.

Samozřejmě nechyběli ani šéftrenéři chlapeckých kategorií, vedení, správce areálu, správce webovek a sociálních sítí. Zajímavostí je, že to mělo být již 3. ukončení sezóny, ale bylo teprve druhé, jelikož loňský rok nám to vládní opatření nedovolovala. A právě díky zvláštnostem posledních dvou sezón jsme dělali letos zřejmě naposled ukončení celé sekce mládeže dívek dohromady, jelikož ten počet nás všechny mile překvapil, nicméně jestli nás bude zase za rok o 30 hráček více…

V roce 2019, kdy jsme dívčí sekci zakládali, nás bylo na ukončení asi 30, loni by nás bylo asi 60 a letos takto neskutečné číslo. Pro nás pro všechny to byla obrovská akce, i když se skoro všichni mezi sebou známe, ale sejít se na jednom místě a skoro bez omluvenek je nezapomenutelné.

Šéftrenérka J. Sikorová shrnula v pár větách co jsme za ty dva společné roky zažily, zvládly, uskutečnily, odehrály a neodehrály, pak nastínila, jaký je tréninkový plán prázdnin, příměstského kempu, také připoměla, že od září se již i dívky stávají pevnou součástí fotbalových tříd naší partnerské Základní školy, že budeme součástí zajímavého projektu od UEFA pro malé dívenky. Také do jakých soutěží jsme přihlášeni a závěrem proslovu přišlo poděkování. To největší patřilo rodičům, protože bez nich by nic nebylo. Hned další hráčkám za to, jak ke všemu přistupují.

Nezapomělo se ani na kolegy trenéry, fotografy, správce areálů, klub, město, celému týmu trenérů dívek, a závěr děkování pak patřil vedení klubu a šéftrenérům, úmyslně na konci, jelikož jsou nám obrovskou podporou. Pozdější čas pak patřil týmovým fotografiím, koordinaci efektů pro fotografie, z čehož vzniklo krásné srdíčko pro Moravu Volnou zábavu využili pak všichni dle libosti fotbálkem, povídáním, pohoštěním a dalším seznamováním. Bylo překrásné vidět, jak celé Stovky ožily fotbalistkami a všemi, kteří je podporují a fandí jim. Také jsme pyšni na to, jak organizačně se také vše vydařilo, včetně počasí.

Holky se nyní na trénincích zlepšují dále ale také nezapomínají užívat prázdnin. A v září se opět celá mládež do všeho důsledně a s chutí obuje, již má zase mnoho aktivních plánů, jak upevňovat a zlepšovat to, co nyní za tyto dva roky vzniklo.

Jana Sikorová