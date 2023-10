Také frýdeckomístecké „íčko“ se přidává k celorepublikovým oslavám pod názvem Týden turistických informačních center. V rámci posledního říjnového týdne (23.- 29. 10. 2023) si pro vás zdejší íčkaři připravili další zábavnou stezku v sadech Bedřicha Smetany, která vám dá tipy, kam vyrazit s dětmi na výlet ve Frýdku-Místku.

Týden turistických informačních center ve Frýdku-Místku. | Foto: se svolením TIC Frýdek-Místek

Týden turistických informačních center se koná při Světovém dni rozvoje informací, které vyhlásilo OSN v roce 1972 a připadá na 24. října. Díky němu si připomeneme důležitost získávání a šíření informací. A Turistické informační centrum Frýdek-Místek se rozhodlo vám je předat zábavně.

V sadech Bedřicha Smetany pro vaše děti rozvěsili stezku, díky které získáte spoustu tipů na výlety ve Frýdku-Místku, které můžete postupně absolvovat. A jak stezka funguje? Pojďme si to teď v rychlosti a stručně říct: - Pokud ještě nemáte hrací kartu, stavte se do Turistického informačního centra ve Frýdku nebo v Místku, nebo si ji stáhněte z webu www.ticfm.cz. - Každé stanoviště začíná vždy otázkou.

Musíte jít postupně podle mapy, protože na každém dalším stanovišti se dozvíte, jestli jste tipovali správně nebo ne. Celkem jich na vás čeká 12 včetně stanoviště startu a toho s výsledkem tajenky. - Každé písmeno vaši odpovědi si poznačte do hrací karty. Pokud zjistíte, že jste odpověděli špatně, máte dvě možnosti: buď se vrátíte jako v člověče, nezlob se na předchozí stanoviště, nebo budete v cíli pak tipovat, co by tak mohlo v tajence být. - Obrázek na hrací kartě si potom doma můžete vymalovat.