Vedení města v čele s primátorem proto nezřídka apeluje na občany, aby pro přepravu po městě v maximální míře využívali autobusy MHD, elektrokola a podobně. Rovněž parkoviště v centru města jsou zpoplatněna, což má dále motivovat lidi k tomu, aby jezdili autobusem.

Ovšem je smutné, že vedení města v této věci káže vodu, ale pije víno. Podle nařízení č. 2/2014 (k dispozici na webu města) mohou členové městského zastupitelstva bezplatně parkovat na placených parkovištích ve vlastnictví města.

Považuji to za neslýchané hned ze dvou důvodu. Jednak to zavání papalášskými manýry z dob minulých a jednak to naprosto znevěrohodňuje proklamace vedoucích představitelů města o podpoře MHD a dalších alternativních způsobů dopravy. Primátor a jeho náměstci by přece měli jít ostatním příkladem a měly by se na ně vztahovat stejné podmínky, jako na ostatní občany města.

Michal Polák