Tak se toulám kolem bydliště a jak se koukám, kolem sebe vidím, jak nás příroda neustále překvapuje. Zdálo by se, že krásným, barevným, dech beroucím květům již odzvonilo a nyní se už můžeme těšit jen na dozrávající úrodu. Ale není tomu tak úplně. Něco sice již nenávratně odkvetlo, ale postupně nakvétají další květy.

Zahradníci, kteří tu božskou krásu pro nás připravili, vše zařídili tak, aby záhony od brzkého jara až do pozdního podzimu, nikdy nezely prázdnotou. Nyní jsme ale teprve ve vegetativním poločase. Kdo ví, co nás ještě čeká? Přijdou další přívalové lijáky, nebo naopak období sucha? Nastane BABÍ LÉTO, nebo nás překvapí brzké přízemní, vše spalující mrazy? Ať už to bude cokoli, nic nám nezkazí radost z prostého bytí.

Když má člověk vedle sebe milující a milovanou bytost a žije v krásném prostředí, víc už k úplnému štěstí nepotřebuje. A jestli je něčím navíc požehnán, je to jen takový bonus navíc.

Jiří Januschka