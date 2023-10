Výstavou žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Třinec ožily podzemní chodby Nemocnice Třinec, které spojují přilehlé budovy. Pohádkové obrazy můžou zhlédnout jak pacienti, návštěvníci, tak i zaměstnanci nemocnice.

Vernisáž výstavy v nemocnici. | Foto: Irena Sikorová Nožková

Vystavené obrázky nakreslili a namalovali žáci výtvarného oboru ve věku od 6 do 16 let pod vedením Mgr. Beaty Martinkové a Mgr. Markéty Hlavničkové. „Naši žáci se odvážně ponořili do světa pohádek a fantazie a to, co tam viděli a zažili, přenesli do své práce. Návštěvníci nemocnice se tak mohou alespoň na chvíli ztratit v tom báječném světě dětské představivosti,“ vysvětlila Markéta Hlavničková, učitelka výtvarného oboru.