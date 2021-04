Moravskoslezský kraj byl v průběhu letošní zimy opakovaně zasypán slušnou dávkou sněhu. Ten může kromě komplikací v dopravě přicházejících bezprostředně v momentu, kdy se snese na zem, po roztání způsobit problémy taky těm, kteří místo vodovodu pro veřejnou potřebu využívají jako pitnou vodu tu ze své studny.

Zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené. Všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu, aby pravidelně sledovali, jakou vodu z těchto zdrojů pijí, a zda má odpovídající kvalitu s ohledem na lidské zdraví. V současné pandemické situaci, kdy má řada lidí oslabenou imunitu to platí o to víc.

Kvalitu vody ve studni je třeba zkontrolovat.Zdroj: se souhlasem SmVaK

Společnost Vodotech doporučuje před příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu po zimním období, ale také věnovat pozornost kontrole kvality využívaných zdrojů. Především děti a citlivější osoby mohou být postiženy střevními či zažívacími problémy v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například ve střevech je bakterie Escherichia coli žádoucí a běžnou součástí. Při vypití vody kontaminované tímto mikroorganismem, mohou nastat zdravotní komplikace. A tato rizika jsou vyšší především v obdobích, kdy do studny přitéká více vody z okolí. Tedy právě v obdobích blížícího se jara, nebo vydatných přívalových srážek.

„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje vedoucí laboratoří Pavla Veselá.

Marek Síbrt, SmVaK