Mohl byste nám vysvětlit, jaký je rozdíl mezi pečovatelským domem, nemocnicí a hospicem?

V nemocnici se klade důraz zejména na to, aby byl pacient co nejdříve zdráv a propuštěn. Dům s pečovatelskou službou poskytuje obyvatelům pomoc s péčí o sebe, s chodem domácností a poskytují také stravu. Hospicová péče je více komplexní a nevládne zde nemocniční dril. Pacient by měl být do hospice přijat už seznámen se svou diagnózou a s vědomím, že tam přichází zemřít. Bohužel se stává, že přijmeme pacienta, který je informován lékařem o svém onemocnění nepřesně. Samotnou péči o pacienta přizpůsobujeme jeho potřebám. Řešíme nejen zdravotní, ale stejně tak duševní stav nemocného a pokud je to třeba, i jeho blízkých.

Domníváte se, že je hospic jako takový v dnešní době potřebný?

Rozhodně ano. Stále existují onemocnění, se kterými si lékaři nejsou schopni poradit, a to ani při současné vysoké úrovni léčby. V případě, že člověka postihne nevyléčitelná nemoc, která vyžaduje náročnou péči a byla by těžce zvládnutelná v domácích podmínkách, jsme tady my.

Vaši zaměstnanci se téměř každý den dostávají do styku se smrtí, jak se s tím vyrovnávají?

Práce v hospici je velice náročná. Každý zaměstnanec musí být vnitřně vyrovnaný s nevyhnutelností smrti. Samozřejmě je důležité mít nějaký svůj „ventil“ ve formě relaxace, sportu a podobných aktivit, které pomáhají zbavit se pracovního vypětí. Mohou využít také psychologickou pomoc.

Čeho si nejvíce vážíte na Vašich zaměstnancích?

K pacientům přistupují obzvláště laskavě. Nemohu však opomenout ani míru osobního nasazení a kvalitu odvedené práce.

Kromě zaměstnanců, najdou u Vás uplatnění i dobrovolníci nebo studenti na praxi?

Dlouhodobě spolupracujeme s organizací ADRA Frýdek-Místek, která v hospici zajišťuje dobrovolnický program. Pravidelně přijímáme studenty středních a vysokých škol na praxi, ale také zaměstnance z jiných organizací na pracovní stáže.

V čem je zrovna Hospic FM výjimečný?

Na úvod bych zdůraznil, že je prvním a jediným hospicem, který je zřízen městem a je jeho příspěvkovou organizací. Atmosféru zde tvoří příjemní lidé, kteří jsou ochotni pomoci a pokoje pacientů jsou orientované na slunečnou stranu do krásné zahrady.

Máte s rodinami zemřelých spíše pozitivní nebo negativní zkušenosti? Jsou Vám většinou vděční nebo se se smrtí blízkého nedokáží vyrovnat a kladou Vám to za vinu?

Vzhledem k počtu poděkování za péči, jsou v drtivé většině blízcí pacienta s našimi službami spokojeni. Najdou se však i výjimky, které jsou často zapříčiněny traumatem z odchodu blízké osoby. Snažíme se, aby naše služby byly vždy na co možná nejvyšší úrovni.

Mohl byste se podělit o nějakou inspirativní nebo vtipnou příhodu z prostředí Hospice F-M?

Inspirativních i vtipných příhod se u nás děje poměrně dost. Vzpomínám si na jednu úsměvnou, co se stala nedávno. Pacientka s rodinným doprovodem potkala na chodbě kolegu pacienta, pozdravila ho a zeptala se, jestli náhodou spolu někam nejeli. Pacient odvětil, že možná spíše letěli. Starší paní si myslela, že řídil autobus devítku do Místku, pan František byl přitom hrdým pilotem dopravních letadel.

Kde vidíte Hospic FM tak za 10 let?

Na stejném místě, stále si udržující kvalitu poskytované péče v co nejhezčím prostředí.

Nela Sikorová

