Zábavní park nabízí takřka 600 m2 hravých expozic v interiéru a velké venkovní přírodní dětské hřiště. Pradědovo muzeum je tak ideální za každého počasí.

A po nedobrovolné pauze opět otvírá!

Od pondělí do pátku můžete muzeum navštívit od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli vždy od 9 do 18 hodin. V květnu máme akci na vstupném, děti zaplatí polovinu z běžné ceny.



Pavla Juřinová