Navštívil mě o prázdninách můj pravnouček tříletý Ondrášek. Hráli jsme si s rodinou, užívali sluníčka a popíjeli minerálku, Ondrášek svůj dětský džus. Když bylo prázdných lahví více, tak jsem s nimi zamířil do nedaleké popelnice, abych je zlikvidoval.

Pravnouček třídí opad | Foto: Vilém Vlk

V tom ke mně doslova přiletěl malý občan s tím: „Dědečku, to nepatří tady, my s mamkou třídíme odpad, to jsou plasty!“ Vytrhnul mi plastové láhve z ruky, popadl mamku za ruku a vedl ji k nedaleké obecní žluté popelnici.