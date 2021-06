V prvním červnovém týdnu se cyklus přednášek uskutečnil v budově Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, na ul. Pionýrů 2352. Ty nejmenší děti si ve školce mohly poslechnout 2. června besedu o pravidlech bezpečnosti na silnicích, o pravidlech při prázdninových radovánkách u vody apod. Děti plnily hravé úkoly a za odměnu si odnesly drobný dárek ve formě omalovánek a reflexních doplňků.

Přednášelo se i na základní škole, kde se přednášky konaly ve třech třídách 1. stupně. Povídali jsem si o bezpečnosti při cestě ze školy a do školy, jak se zachovat když zabloudíme nebo jak reagovat při kontaktu s agresivní osobou, či při nálezu injekční stříkačky apod. I zde si děti odnesly drobný dárek.

Pondělí 7. června bylo věnováno 2. stupni základní školy. Žáci si ve třech třídách poslechli již výše zmíněnou problematiku kyberkriminality pomocí projektu „Tvoje cesta on-line“ spolu s trestní odpovědnosti. Bylo patrné, že IT prostor jim není cizí a jejich znalosti v této problematice byly znát. Věnovali jsme se nejen jak předcházet tomu, abychom se nestali obětí predátora, ale také co by nám mohlo hrozit, pokud bychom se sami stali predátory. Na závěr se spustila volná debata nad případy z praxe policie ČR.

Jsme rádi, že naše práce měla smysl a tímto děkujeme paní ředitelce školy Ilje Malouškové za její pěkné poděkování, které nás velice potěšilo.

Žádosti na přednášky v tomto i dalším školním roce můžete zasílat na: krpt.prevence@pcr.cz

Lucie Galiová