První závod se konal v okolí Ostravy v listopadu 2021. Od té doby se zájemci o tento krásný, zajímavý sport v přírodě přesunuli do Polska, Opavy Havířova, běhali na Landek Parku a nyní v Bašce. Slezská zimní liga je přípravou na oficiální soutěže Českého svazu orientačních sportů, Moravskoslezského krajské svazu orientačních sportů a příprava pro soutěže Přeboru škol od nejnižších školních soutěží až po Celostátní finále Přeboru škol.

Kultura F≈M startuje nový cyklus besed fotografa Lukáše Horkého

Ředitel závodu ze sportovního klubu orientačního běhu Frýdek - Místek Lukáš Bjolek spolu s hlavním rozhodčím a stavitelem tratí Vlastimilem Mutinou připravili v okolí přehrady pěkný závod pro 135 zájemců. Ti byli rozdělení do věkových a výkonnostních kategorií a také zvláštní kategorie pro veterány. Shromaždiště, start, cíl bylo v okolí hospody U studny. Účastníci běželi podle mapy BAŠKA 22 v měřítku 1 : 5000. Pro všechny kategorie bylo v prostoru připraveno 23 bodů (kontrol), což jsou elektronické krabičky zaznamenávající čas.

Závodníci průchod razí elektronickým čipem. Po vyčtení v cíli okamžitě získají přehled o svém konečném čase a také o čase ne jednotlivých kontrolních bodech. Výsledky zpracoval Zdeněk Jakobi z SKOB Havířov.

Fousatá královna plesu a obsluha v prádle naruby. Naruby byl celý povedený ples

Zde uvádíme jen výsledky prvních v jednotlivých kategoriích: DA 3,6 km Ewa Faltof SKOB Vrbno pod Pradědem 27: 48 minut HA 4,5 km Marián Petr Zádrapa SKOB Ostrava 32:27 DB 3,0 km Tereza Kowuloková OK Silezia 23:21 HB 3,6 km Luboš Kaluža Novo Bruntál 27:10 C 1,8 km Marie Ryšková O - Runaři Beskyd 19:49 Matyáš Kowoluk OK Silezia 18:30 Vet 2,9 km Svatava Hanzlová SKOB Havířov 30:46 Josef Juřeník SKOB Ostrava 27:01

Podrobnosti na www.msksos.cz

Doplnění informací: Vodní dílo Baška bylo vybudováno v letech 1958 - 1961 na potoce Baštici. Základem byl rybník. V současné době je přehrada Baška využívána k rekreaci a sportu. Dílka hráze v koruně je 963 metrů, výška 7, 9 m, plocha vody 33 ha, největší hloubka 6 metrů. Ostrůvek uprostřed byl vybudován uměle.

Josef Zajíc

OBRAZEM: Na otočku do Krakova. Prozářený Rynek Glowny vám vezme dech

Tělo s příběhem: Jsem Veronika a žiji s rakovinou. Přesto díky, že můžu