V aktuálním plánu rozvolňování opatření došlo i na knihovny, které od pondělí 12. dubna mohou opět otevřít čtenářům. Třinecká knihovna je na návštěvníky připravená a těší se, že po více než sto dnech se mezi policemi s knihami objeví lidské tváře a prostor opět ožije.

Knihovna v Třinci. | Foto: Deník/Marek Cholewa

„Počítali jsme to a je to přesně 101 dní, co jsme se museli knihovnu uzavřít. A to je hrozně dlouhá doba, kdy tu zvláštní šeď trochu narušovalo to, že jsme fungovali v jako výdejní místo v bezkontaktním režimu a také jsme nabízeli bohatý online program. Takže jsme všichni šťastní, že u nás budeme moct čtenáře zase přivítat, i když s omezeními,“ říká ředitelka třinecké knihovny, Martina Wolna.