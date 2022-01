Jak autor vnímá město, kde okna zabili prkny a paprsek slunce nepronikal, i když na římsách kvetly pelargonie? Toulá se úzkými uličkami, nad nimiž šlehala struska, do oken svítily plameny z hutě. Ocelové město se choulilo pod těžními věžemi pod kouřovou clonou, voda v řece černá jako bota tekla do moře ze zajetí komínů. I přes tvrdou práci dokázaly těžké mozolnaté ruce havíře laskat ňadra žen a vykřesat vášně, co dotýkaly se mnohdy hvězd… A v sídlištních hospodách cinkaly půllitry, slovní třenice rozvášněných tváří havířů s prachem v očích byly častými obrazy města.

Nad Ostravou kdysi … Vozíky s uhlím bloudily vzduchem ve větru i dešti v lanovém převisu nad městem jako přelud z hlubin do nebe vezly i duše co chtěly se vznést z prachu blíž slunci občas ukáplo černé krve na zvrásněnou zem aby probouzela k životu třeba i po kapkách v půllitrech co cinkaly o sebe v mozolnatých rukách v hospodách pod haldami.

OBRAZEM: Smog na Třinecku z dronu, z Gut a z Nýdku. Hory v obklopení oparu

Ve druhém oddíle knížky – Po šichtě - je vykreslen obraz tehdejší Ostravy, když zrovna havíři nefárali. Co dělali? Srocovali se jako vrány před hospodou po noční šichtě, aby spláchli prach. Jsou zde vykresleny i jiné postavy – pradleny, co hnětly oděvy svých mužů, trumpetista, z jehož těžkých prstů zněly marše i valčíky, ale i jiní tvrdí Ostraváci, co na „rezavém vůzku“ vozí železo a takto získané peníze utopí ve vodce či s přítulnými ženami. Jsou to lidé „volní jako ptáci“, žijí si svůj život navzdory běžným zvyklostem.

Bohumír Vidura svými verši složil poklonu Ostravě, kde prožil část svého života. Jistě jimi osloví mnoho Ostraváků, ale i dalších čtenářů, kteří znají toto „naše Ocelové město“ či jak on jej nazývá – „Protkanou zem“ - jako území černé, špinavé, rázovité město hald, komínů a těžních kol… Věří také, že vítr zavěje a rozežene šedé mraky a okno zase bude moci býti dokořán, budou dokonce bít zvony pro hodinu H i bujnou kratochvíli … (báseň Hodina H).

Již se tak stalo – dnešní Ostrava vzkvétá, je k nepoznání - ostatně o tom svědčí zapojení se do soutěže Evropské hlavní město kultury (v r. 2015). Co na tom, že tento boj s Plzní prohrála? Realizuje své „zelené“ projekty, aby se zde všem žilo dobře.

Dajana Zápalková

